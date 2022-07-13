В Польше подсчитали сумму репараций, которую потребуют от Германии

Фото: IMAGO/Global Look Press

Еврейские мужчины, которые работают за пределами гетто вдоль реки Вислы. Польша

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти страны подсчитали общую сумму репараций, которую в дальнейшем потребуют у Германии в качестве компенсации за разрушения, оставленные после Второй мировой войны, сообщает «МК». Как заявляет политик, на подготовку документов и оценку уровня разрушений и военных преступлений у правительства ушло более четырех лет. Он отметил, что пока не готов произнести итоговую сумму, которую собирается потребовать у немецкой администрации.

Факт в том, что Польша, которая была среди стран, сильнее всего пострадавших в результате Второй мировой войны, получила минимальные средства в качестве компенсаций. Это даже тяжело назвать компенсациями, — утверждает Моравецкий.

Также он анонсировал выход трехтомного доклада, в котором будут описаны все последствия вторжения Германии на территорию Польши. В документе будут представлены фотографии и исторические сводки, а также предельно подробно описаны финансовые потери государства.

В ноябре 2021 года экс-посол Украины в Берлине Андрей Мельник потребовал от Германии выплатить репарации за культурные ценности, утраченные во время Второй мировой войны. Он заявил, что тогда пострадало более полумиллиона музейных экспонатов и 46 млн архивных материалов, а также пропали 50 млн книг. Всего же, по его словам, на Украину пришлось 73% от общих потерь культурных ценностей СССР.