Антиправительственные акции вновь проходят в Польше

https://static.news.ru/photo/ba458abc-318b-11eb-9807-fa163e074e61_660.jpg Фото: MAREK HANYZEWSKI/NEWSPIX via www.imago-images.de/Global Look Press

Протесты, начавшиеся в Польше после объявлении запрета на проведение абортов по причине патологии плода, переросли в акции против политики властей в целом.

28 ноября акции, проходящие более чем в 40 городах Польши, посвящены 102-й годовщине получения польскими женщинами избирательных прав. Они организованы протестным движением «Женская забастовка».

Не для того мы более века назад завоевали наши гражданские права, чтобы позволить властям лишить нас прав человека, — говорится на странице «Женской забастовки» в Facebook.

Как сообщает ТАСС, в Варшаве сейчас дежурят усиленные патрули полиции. Через громкоговорители людей призывают разойтись, так как из-за пандемии массовые собрания запрещены. На подавляющем большинстве участников акции надеты медицинские маски. Они планируют пройти по центральным улицам города, блокируя движение транспорта.

Организаторы протестов требуют отставки правительства и ухода правящей в Польше партии «Закон и справедливость». В ближайшее время активисты планируют организовать в стране массовую забастовку с участием разных компаний, отраслей и профсоюзов.

Как писал NEWS.ru, неделей ранее противники ужесточения законодательства об абортах вышли на улицы Польши. Основная акция протеста проходит возле Министерства национального образования. Несколько сотен человек скандируют «Аборт — это право, а не привилегия», «Солидарность наше оружие», «Моё тело — моё дело». При этом кроме движения «Забастовка женщин» в акции протеста участвуют сообщества ЛГБТ и феминисток.

В октябре Конституционный суд Польши признал, что аборт по причине патологий плода не соответствует основному закону государства. Таким образом, прерывание беременности в Польше фактически оказалось противозаконным. Всё это вызвало в стране волну возмущения, которая переросла в массовые демонстрации. После акций протеста власти решили отложить принятие запрета на аборты по медицинским показаниям.