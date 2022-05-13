В Польше призвали создать международную группу сапёров для помощи Украине Министр обороны Польши призвал создать международную группу сапёров для помощи Украине

Фото Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польша предлагает создать международную группу сапёров, чтобы помочь Украине разминировать районы, из которых были выведены российские войска, заявил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак в интервью радиостанции RMF24. Как отметил глава ведомства, больше всего в обезвреживании неразорвавшихся боеприпасов и мин нуждаются фермеры, чтобы сеять зерновые.

В интересах всего свободного мира позволить Украине возделывать поля, а для этого необходимо разминировать эти территории, — сказал он.

Международная группа сапёров должна состоять из полицейских, а не военных, чтобы Россия не восприняла инициативу Польши как отправку Западом солдат для оказания помощи Украине.

Полное разминирование на освобождаемых территориях Донбасса может занять десятки лет, заявили в марте в пресс-службе МЧС Донецкой Народной Республики. По информации ведомства, процесс осложняют плотность минирования и большое число неразорвавшихся боеприпасов.

Ранее в Сети появилось видео, на котором украинские военные пинками убирают мины с трассы в Киевской области. Его опубликовало УНИАН, отметив, что не следует проводить подобное разминирование, если вы «не знакомы с типом мины и её особенностями».