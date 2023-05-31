В Польше предупредили о риске гражданской войны из-за «влияния России» Politico: закон о «влиянии России» в Польше может разжечь гражданскую войну

Фото: Aleksey Fokin/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Польше предупредили о риске гражданской войны из-за комиссии по изучению «влияния России», сообщил обозреватель Politico Войцех Кось. Он считает, что президент республики Анджей Дуда под видом «искоренения агентов Кремля» может использовать комиссию для преследования своих политических оппонентов.

Журналист отметил, что создание такой комиссии вызывает особые вопросы в контексте парламентских выборов осенью 2023 года. Подобные действия способны спровоцировать в Польше гражданскую войну. Так считает глава партии «Польша 2050» Шимон Головни.

Президент Анджей Дуда сегодня серьезно ослабил нашу страну, как внутри, так и за ее пределами. Он решил развязать гражданскую войну в Польше, — подчеркнул он.

Дуда 29 мая подписал закон о создании комиссии по изучению «влияния России» на внутреннюю безопасность Польши в 2007–2022 годах. Документ сразу осудили в оппозиции, считая, что он даст комиссии полномочия и спецслужб, и прокуратуры, и суда. В оппозиции заявили, что закон принимали не против Москвы, а против нее, тем более, что осенью пройдут парламентские выборы.

Ранее посол Вашингтона в Варшаве Марк Бжезиньский заявил, что США озабоченны относительно польской комиссии по изучению «влияния России». При этом он назвал правильным, что Дуда направил закон на рассмотрение в Конституционный суд, дабы тот, по словам американского дипломата, «оценил, делают ли эти опасения закон неконституционным».