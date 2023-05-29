В США озаботились желанием Польши изучать Россию Посол Бжезиньский: США озабочены из-за комиссии Польши по изучению влияния России

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

США озабоченны относительно польской комиссии по изучению «влияния России». Об этом заявил в эфире телеканала TVN посол Вашингтона в Варшаве Марк Бжезиньский. Закон о создании соответствующей комиссии по изучению воздействия Москвы на внутреннюю безопасность Польши в 2007–2022 годах подписал в понедельник, 29 мая, президент страны Анджей Дуда.

Соединенные Штаты и правительство США разделяют озабоченность по поводу законопроектов, которые, по-видимому, позволяют снизить возможности голосующих, помимо четко определенного процесса в независимом суде, — сказал Бжезиньский.

При этом он назвал правильным, что Дуда направил закон на рассмотрение в Конституционный суд, дабы тот, по словаv американского дипломата, «оценил, делают ли эти опасения закон неконституционным».

Он также добавил, что находящиеся в Польше американские военные защищают «ценности», а не конкретное правительство.

Предполагается, что комиссии по изучению влияния России на внутреннюю безопасность Польши в 2007 — 2022 годах будет состоять из 9 человек, которых станет назначать и отзывать сейм. Члены комиссии займутся проведением процедур, направленных на расследование деятельности государственных должностных лиц или членов высшего руководства, которые в 2007–2022 годах, «находясь под российским влиянием, действовали в ущерб интересам Польши». Эксперты будут анализировать такие действия, как передача информации третьим лицам, содержание административных решений, заявления от имени органов госвласти и распоряжение госсредствами.

Ранее научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заявил, что Польша никогда не скрывала, какие «собственные интересы» преследует, помогая Украине в конфликте с Россией. Он уверен, что Варшава будет претендовать на ряд областей Западной Украины в качестве платы.