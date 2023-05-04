Политолог высказался о «собственных интересах» Польши на Украине Политолог Оленченко: Польша будет претендовать на ряд областей Украины в качестве платы за помощь

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский (слева) проводит переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой

Польша никогда не скрывала, какие «собственные интересы» преследует, помогая Украине в специальной военной операции, рассказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. Комментируя Lenta.ru заявления президента Польши Анджея Дуды, политолог отметил, что Варшава будет претендовать на ряд областей Западной Украины в качестве платы.

Здесь встает вопрос о том, какой может быть эта выгода для Польши. Эту информацию она никогда не скрывала: она претендует на ряд областей Западной Украины, имея в виду инкорпорацию этих территорий в состав Польши. Другое направление интересов — это стремление вместе с украинским руководством заниматься администрированием страны, — пояснил Оленченко.

По его словам, высказывания Дуды звучат двусмысленно, так как получается, что поляки признают свою выгоду в проводимой Россией СВО. Эксперт уточнил, что Варшава не беспокоится о суверенитете Украины, а преследует собственные интересы. При этом то, что может быть выгодно для одного, для другого принесет издержки, и в данному случае ущерб понесет Украина, считает политолог.

В официальном Twitter-аккаунте канцелярии президента Польши Анджея Дуды ранее появились негативные комментарии поляков, которые раскритиковали лидера за поддержку Украины. В частности, они высмеяли его предложение «перекрыть России кислород» которое прозвучало во время визита в Австрию.