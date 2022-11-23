В Польше предложили ФРГ направить ракетные комплексы Patriot на Украину Качиньский предложил Германии отправить ЗРК Patriot на запад Украины

Фото: Michal Fludra/Global Look Press

Председатель правящей партии Польши «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский предложил Германии отправить свои зенитно-ракетные комплексы Patriot на запад Украины. Об этом политик сообщил в интервью Польскому агентству печати. Качиньский отметил, что это позволило бы «более эффективно, чем при помощи С-300, сбивать ракеты противника».

Я считаю, что для безопасности Польши было бы лучше, если бы Германия передала это вооружение украинцам, обучила украинские экипажи с условием, что батареи будут размещены на западе Украины, — сказал Качиньский.

21 ноября руководство минобороны Германии и Польши достигло договоренностей о патрулировании польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщила глава немецкого ведомства Кристина Ламбрехт. Договоренности были достигнуты на фоне событий, ранее произошедших на границе Польши и Украины.

Глава немецкого оборонного ведомства до этого рассказала, что Берлин предложил Варшаве систему противоракетной обороны Patriot. Также в ведомстве отмечали, что Германия предложила Польше патрулирование воздушного пространства силами бундесвера.