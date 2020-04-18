В Польше обеспокоены, что Запад из-за коронавируса забыл об «агрессии» РФ

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Аналитик в сфере международной безопасности Марек Щверчиньский отметил обеспокоенность тем, что на фоне пандемии коронавирусной инфекции, политики многих стран, в том числе и на Западе, забыли об «агрессии России» и «экспансивном Китае».

Россия и Китай пользуются возможностью, чтобы отвлечь внимание от угроз, которые они представляют. Под влиянием пандемии мы также меняем подход к безопасности. Только чтобы не слишком, потому что наивность может дорого нам обойтись, — привели слова аналитика в RT со ссылкой на его материал в польском издании Polityka.

Он отмечает, что внезапно куда-то исчезли упоминания об «агрессии России» и «экспансивном Китае», более того эти страны пользуются моментом, когда о них не говорят, и улучшают свой имидж медицинской помощью.

Марек Щверчиньский подчеркнул, что Китай и вовсе вышел из истории с коронавирусом победителем, снабжая многие страны медицинскими средствами защиты. Более того, аналитик издания удивился, что президент такой сверхдержавы, как США снизошёл не только до просьбы помощи у Китая, но и поблагодарил лидера КНР и выразил ему уважение публично.

Китай, согласно тысячелетней стратегической мысли, выигрывает эту войну без единого выстрела, — отметил журналист.

Он добавил, что Россия аналогичным образом завоёвывает себе положительный имидж за счёт медицинской помощи странам. Марек Щверчиньский отметил, что Россия целенаправленно помогает самым нуждающимся странам — Италии и США. Аналитик высказал обеспокоенность тем, что будут ли США и НАТО, после принятия российской помощи, защищать Польшу от «агрессии России».

Когда на горизонте появится более удобный случай для того, чтобы «проверить» на прочность единство НАТО в Восточной Европе или силу США в западной части Тихого океана? Будет ли легко в Североатлантическом совете получить согласованный ответ на любое агрессивное движение со стороны России или Китая, когда помощь только что поступила из этих стран? Смогут ли американцы, перегруженные бременем эпидемии и связанной с ней безработицей, поддержать военное участие в тысячах километров от их домов, если потребуется вмешательство? — беспокоится журналист.

Ранее NEWS.ru писал о том, что авторы новой Стратегии национальной безопасности — 2020 в Польше назвали Россию главной угрозой для безопасности страны. Отмечается, что министр иностранных дел России Сергей Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности призвал перестать пугать мир «российской угрозой». Вместо этого он предложил перейти к диалогу о сохранении безопасности Европы.