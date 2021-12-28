В Польше назвали срок запуска конкурента «Северного потока — 2»

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что газопровод Baltic Pipe должны запустить за три месяца до конца 2022 года, сообщает польское издание Do Rzeczy. Ветка свяжет Польшу с месторождениями газа в Норвегии и позволит прокачивать до 10 млрд кубометров в год. Примерно такой же объём, по его словам, Польша сейчас закупает у России.

Контракт на поставки российского газа истекает как раз в конце 2022 года, и польские власти не собираются его продлевать, о чём заявили ещё в 2019 году. Это решение не изменил даже энергетический кризис, в ходе которого цена газа выросла выше €2000.

Новый газопровод Варшава рассматривает как конкурента «Северного потока — 2», который ещё не прошёл сертификацию. Кроме того, Польша надеется стать экспортёром сжиженного природного газа в соседние страны, на поставки в которые также претендует Россия.

Baltic Pipe был достроен в середине ноября этого года. Газопровод длиной 275 километров проходит через территорию Дании, Швеции и Польши. Его стоимость оценивается в $1,7 млрд.

Как ранее заявил будущий глава Мюнхенской конференции по безопасности немецкий дипломат Кристоф Хойсген, новые санкции в отношении России должны быть направлены против «Северного потока — 2» в случае участия РФ в военных действиях против Украины.

При этом глава германского внешнеполитического ведомства Анналена Бербок ранее сообщила, что она и немецкий канцлер Олаф Шольц достигли консенсуса относительно запуска газопровода «Северный поток — 2». До этого политики занимали разные позиции по данному вопросу. По словам Бербок, при рассмотрении вопроса о российской газовой магистрали важную роль будет играть вопрос энергетической безопасности.