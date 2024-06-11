В пассажирский самолет в небе ударила молния AeroInside: в летевший из Германии в Швецию самолет Lufthansa ударила молния

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В самолет авиакомпании Lufthansa с пассажирами на борту ударила молния, сообщил портал AeroInside. Инцидент произошел 9 июня с выполнявшим рейс из Франкфурта-на-Майне в Гетеборг Airbus A321-200.

На подлете к аэропорту назначения пилоты отметили мощную кучевую облачность и разряды атмосферного электричества. Во время снижения между грозовых облаков в самолет попала молния. Несмотря на воздушный инцидент, посадка прошла благополучно, пострадавших нет. По данным источника, получивший удар молнии Airbus A321-200 временно отстранили от полетов.

Ранее Объединенная авиационная корпорация приступила к сертификационным летным испытаниям российского ближнемагистрального импортозамещенного самолета Superjet 100. Полет продлился два с половиной часа, в ходе него было отработано 15 испытательных режимов, никаких происшествий или сбоев не произошло.

Заслуженный пилот РФ Юрий Сытник в беседе с NEWS.ru заявил, что России на сегодняшний день необходимо не менее 1000 отечественных самолетов Sukhoi Superjet 100, чтобы компенсировать уход Boeing и Airbus. По его словам, в связи с грядущим социальным развитием в стране увеличится пассажиропоток, поэтому важно начать наращивать выпуск самолетов российского производства. Эксперт подчеркнул, что речь в том числе идет о МС-21.