В парламенте Швеции подняли вопрос о закупке российских вакцин

https://static.news.ru/photo/61973c26-8ec9-11eb-ab8d-96000091f725_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

В Швеции вопрос о возможности закупки страной вакцин от коронавирусной инфекции у России и Китая поднял депутат парламента страны Матс Нордберг. Об этом сообщает RT со ссылкой на запрос парламентария, который он направил главе шведского МИД Анн Линде.

По данным СМИ, Нордберг заявил , что Швеция продолжает испытывать недостаток препаратов против COVID-19. В связи с этим он задал министру Линде вопрос, считает ли она, что страна «должна, действуя в прямом контакте с Россией и/или Китаем, добиваться того, чтобы после официального одобрения или одобрения для экстренного применения, она получила доступ к дополнительным прививкам от COVID-19 из этих двух стран?»

В настоящее время российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована более чем в 50 странах мира. Её эффективность составляет 91,6%, что было подтверждено экспертами журнала Lancet. Вакцина создана на проверенной платформе аденовирусных векторов, в ней используются два вектора для двух уколов. Это позволяет сформировать более устойчивый иммунитет.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Запад организовал «атаку зависти» на Россию из-за вакцины против коронавируса «Спутник V». По мнению Мадуро, нападки на РФ происходят в связи с тем, что в стране сумели в рекордные сроки произвести «самую сильную и безопасную в мире» вакцину против коронавируса. Об этом писал NEWS.ru.