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Европа

В парламенте Швеции подняли вопрос о закупке российских вакцин

06:58, 31 марта 2021 17
Фото: sputnikvaccine.com

В Швеции вопрос о возможности закупки страной вакцин от коронавирусной инфекции у России и Китая поднял депутат парламента страны Матс Нордберг. Об этом сообщает RT со ссылкой на запрос парламентария, который он направил главе шведского МИД Анн Линде.

По данным СМИ, Нордберг заявил, что Швеция продолжает испытывать недостаток препаратов против COVID-19. В связи с этим он задал министру Линде вопрос, считает ли она, что страна «должна, действуя в прямом контакте с Россией и/или Китаем, добиваться того, чтобы после официального одобрения или одобрения для экстренного применения, она получила доступ к дополнительным прививкам от COVID-19 из этих двух стран?»

В настоящее время российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована более чем в 50 странах мира. Её эффективность составляет 91,6%, что было подтверждено экспертами журнала Lancet. Вакцина создана на проверенной платформе аденовирусных векторов, в ней используются два вектора для двух уколов. Это позволяет сформировать более устойчивый иммунитет.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Запад организовал «атаку зависти» на Россию из-за вакцины против коронавируса «Спутник V». По мнению Мадуро, нападки на РФ происходят в связи с тем, что в стране сумели в рекордные сроки произвести «самую сильную и безопасную в мире» вакцину против коронавируса. Об этом писал NEWS.ru.

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