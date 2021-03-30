В парламенте Швеции подняли вопрос о закупке российских вакцин

В Швеции вопрос о возможности закупки страной вакцин от коронавирусной инфекции у России и Китая поднял депутат парламента страны Матс Нордберг. Об этом сообщает RT со ссылкой на запрос парламентария, который он направил главе шведского МИД Анн Линде.
По данным СМИ, Нордберг
В настоящее время российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована более чем в 50 странах мира. Её эффективность составляет 91,6%, что было подтверждено экспертами журнала Lancet. Вакцина создана на проверенной платформе аденовирусных векторов, в ней используются два вектора для двух уколов. Это позволяет сформировать более устойчивый иммунитет.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Запад организовал «атаку зависти» на Россию из-за вакцины против коронавируса «Спутник V». По мнению Мадуро, нападки на РФ происходят в связи с тем, что в стране сумели в рекордные сроки произвести «самую сильную и безопасную в мире» вакцину против коронавируса. Об этом писал NEWS.ru.