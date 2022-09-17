В Париже тысячи демонстрантов требуют отставки Макрона

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Эммануэль Макрон

В Париже проходит многотысячная акция протеста, участники которой требуют отставки президента Франции Эммануэля Макрона. Инициатором демонстрации является движение «Патриоты», передает РИА Новости.

Помимо ухода Макрона с поста главы государства, протестующие также настаивают на выходе Франции из состава Евросоюза и НАТО. Это уже вторая акция с требованием отставки президента, организованная «Патриотами». Первая проходила в начале сентября.

Ранее Макрон объявил об окончании периода изобилия и беззаботности в стране. Он призвал соотечественников готовиться к экономическим последствиям украинского и климатического кризисов, включая дефицит продовольствия и технологий. Говоря о конфликте на Украине, президент отметил, что «свобода имеет свою цену, которая может потребовать жертв».

Депутат французского парламента Лоран Жакобелли в свою очередь предложил отменить санкции против России и тем самым снять с французов бремя их последствий, а также разрешить украинский кризис. Он отметил, что у России, несмотря на ограничения, дела обстоят «не так уж плохо» в отличие от Франции, жителям которой приходится сильно переплачивать за электроэнергию.