Макрон объявил о конце периода изобилия и беззаботности Макрон заявил об окончании периода изобилия во Франции и призвал готовиться к последствиям кризисов

Фото: Julien Mattia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе заседания Совета министров Франции объявил об окончании периода изобилия и беззаботности в стране, а также призвал готовиться к экономическим последствиям украинского и климатического кризисов, включая дефицит продовольствия и технологий. При этом, говоря о конфликте на Украине, французский лидер отметил, что «свобода имеет свою цену, которая может потребовать жертв», передает телеканал BFMTV.

По сути, то, что мы переживаем, — это можно считать окончанием периода изобилия. Нам придется столкнуться с экономическими последствиями. Речь идет о продуктах и технологиях, которые казались нам всегда доступными, — сказал Макрон.

Накануне он заявил, что Запад должен отказаться от компромиссов с Россией и перестать проявлять слабость перед ней. По словам французского лидера, Россия уже сделала свой выбор, «несмотря на принятые на себя обязательства». Он также заверил Украину в долгосрочной поддержке.

Ранее депутат французского парламента Лоран Жакобелли выразил мнение, что Франции необходимо отменить санкции против России, чтобы снять бремя их последствий с французов и разрешить украинский кризис. По его словам, у РФ, несмотря на ограничения, дела обстоят «не так уж плохо» — рубль укрепился, а экспорт вырос, чего не скажешь о Франции, жители которой теперь сильно переплачивают за электроэнергию.