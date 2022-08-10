Во Франции предложили снять с России санкции ради Украины Французский депутат Жакобелли предложил снять с России санкции ради Украины

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Франции необходимо снять санкции против России, чтобы снять бремя их последствий с французов и разрешить украинский кризис, заявил депутат французского парламента и пресс-секретарь партии «Национальное объединение» Лоран Жакобелли, слова которого приводит Valeurs Actuelles. По его словам, у РФ, несмотря на ограничения, дела обстоят «не так уж плохо» — рубль укрепился, а экспорт вырос, чего не скажешь о Франции, жители которой теперь сильно переплачивают электроэнергию.

Санкции работают или нет? Единственный, кто страдает от этих санкций, — это наложившие их нации, включая французов, — возмутился депутат.

Жакобелли раскритиковал президента Эммануэля Макрона за отступление от голлистской геополитической доктрины. Он подчеркнул, что Франция играет особую роль в Европе, и присоединение к «антироссийскому хору» лишило лидера республики возможности быть переговорщиком между Москвой и Киевом.

Ранее в Европарламенте признали, что антироссийские санкции вредят Западу больше, чем Москве. Тогда депутат ЕП Эникё Дьёри указала, что сближение Москвы и Пекина только увеличивает дистанцию между этими двумя блоками и европейскими партнерами.

Большинство жителей стран Европы не поддерживают новые антироссийские санкции, если они ухудшат уровень жизни населения, следует из данных исследования компании YouGov. Исследование проходило с 22 июня по 11 июля, в котором приняли участие 7878 человек из нескольких европейских стран. Согласно нему, 63% опрошенных французов считают рестрикции неоправданной мерой с учетом возможных последствий. Санкционную политику поддерживают, несмотря на рост стоимости жизни, лишь 27% жителей Франции. Вторая строчка принадлежит Италии, где против санкций высказались 59%. За рестрикции выступают 27% опрошенных итальянцев. Третье и четвертое место занимают Германия и Испания, где рестрикции против России не одобряют 54% респондентов, а 34% и 35% соответственно поддерживают их. Британцы также высказались против антироссийских санкций на фоне рекордной инфляции — 47%. Поддержали их 38% респондентов.