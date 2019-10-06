https://static.news.ru/photo/b0afa2e4-e86c-11e9-ac55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Протест против законопроекта, который разрешает однополым женским парам делать процедуру искусственного оплодотворения, прошёл в Париже.

На улицы французской столицы вышло около 74 тысяч человек. Организаторы акции утверждают, что акцию протеста поддержало около 600 тысяч человек. Собравшиеся требовали сохранить традиционные ценности и отменить законопроект, сообщает телеканал BFMTV .

Ранее News.ru писал, что в Нанте произошло столкновение «жёлтых жилетов» с полицией, в ходе которого были применены слезоточивый газ и водомёты. Сотрудники правоохранительных органов задержали более двух десятков протестующих.