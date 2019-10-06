Протест против законопроекта, который разрешает однополым женским парам делать процедуру искусственного оплодотворения, прошёл в Париже.
На улицы французской столицы вышло около 74 тысяч человек. Организаторы акции утверждают, что акцию протеста поддержало около 600 тысяч человек. Собравшиеся требовали сохранить традиционные ценности и отменить законопроект, сообщает телеканал
Ранее News.ru писал, что в Нанте произошло столкновение «жёлтых жилетов» с полицией, в ходе которого были применены слезоточивый газ и водомёты. Сотрудники правоохранительных органов задержали более двух десятков протестующих.
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