В Одессе закрыли забором памятник Пушкину

Фото: Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press

Памятник классику русской литературы Александру Пушкину в Одессе закрыли деревянным забором, передает RT. Скульптура находится рядом с литературным музеем. Директор культурного учреждения рассказала, что монумент закрыли от вандалов.

По ее словам, скульптуру пришлось закрыть из-за того, что его в последнее время часто разрисовывают. 10 ноября вандалы написали на памятнике слово «вон» по-украински. До этого в Одессе осквернили памятник русскому полководцу Александру Суворову. На нем появилась надпись «ты следующий».

Ранее глава областной военной администрации Сергей Гамалий заявил, что в городе Шепетовке Хмельницкой области Украины демонтирован памятник советскому писателю.

Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. В октябре в центре Киева демонтировали памятник Пушкину.