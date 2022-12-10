В Одессе сообщили об отсутствии света по всему региону

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Линии электропередач

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко в Telegram заявил, что в регионе повреждены основные объекты энергетической инфраструктуры. По его словам почти во всех районах и общинах области отсутствует свет. Марченко добавил, что ведутся восстановительные работы.

Практически во всех районах и общинах нашей области отсутствует свет, — сказал он.

Ранее 10 декабря стало известно, что в Одесской области после повреждения объектов энергетической инфраструктуры несколько тысяч человек остались без света. До этого отмечалось, что в городе не будет работать электротранспорт из-за лимита на потребление электричества.

Президент РФ Владимир Путин 8 декабря заявил, что российские войска начали наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры на Украине в ответ на атаку Крымского моста. Глава государства также сообщил о подрыве ВСУ линий электропередачи в Курске, указав, что на Западе никто не осудил Украину за это действие, а также за прекращение подачи воды в Донецк. Путин добавил, что ничто не помешает России продолжать выполнять боевые задачи в зоне СВО.