В Одессе начались перебои с водоснабжением

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Одессе начались перебои с водоснабжением, сообщило украинское издание «Страна». По данным источников, с утра 11 декабря во многие дома города перестала подаваться вода. Отмечается, что некоторым горожанам ненадолго стали давать электричество, однако, большинство жителей города по-прежнему остаются без электроэнергии.

Перебои с водоснабжением начались в Одессе, — сообщило издание.

В украинской энергетической компании ДТЭК заявили, что на частичное восстановление электричества в Одесской области потребуется два-три месяца. В компании отметили, что речь идет о восстановлении подачи электричества на высоковольтные сети и подстанции.

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко также заявил, что в области повреждены основные объекты энергетической инфраструктуры. По его словам, после ночной атаки почти во всех ее районах и общинах отсутствует свет. Марченко добавил, что ведутся восстановительные работы.