В Одессе и области прогремела серия взрывов

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В Одессе и Одесской области прогремела серия взрывов, пишут местные СМИ. По данным Telegram-канала «Одесса INFO», несколько ракет были сбиты системами противовоздушной обороны, однако есть и попадания. Местных жителей срочно призывают перейти в укрытия.

Мощный взрыв в центре Одессы. <...> На месте одного из прилетов начался пожар. <...> Внимание. Еще 4 ракеты на Одессу. <...> Еще летят, быстро покинуть улицы города и области, — говорится в сообщениях канала.

Глава Одесской облгосадминистрации Максим Марченко подтвердил факт прилетов на территории региона и призвал всех местных жителей оставаться в убежищах.

Помимо этого, местные СМИ сообщают о взрывах в Николаеве, Житомире, Кривом Роге, Харькове, Киеве, а также в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Сумской, Львовской, Тернопольской, Николаевской областях. По сообщениям источников, в регионах пропадает электричество и водоснабжение, кроме того, в ряде областей Украины отключена мобильная связь и интернет.

Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Как утверждают авторы Telegram-канала «Труха Украина», на территории страны ожидается около 100 ракет. Официально эти цифры не подтверждаются.

Сегодня утром член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в ночь на 5 декабря удары были нанесены по городу Запорожье, остающемуся под контролем Киева. По его словам, обстрелы производились по складам боеприпасов и огневым позициям ВСУ.