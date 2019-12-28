Председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак приветствует обмен пленными между самопровозглашёнными республиками Донбасса и Киевом.
Об этом сообщили в пресс-службе ОБСЕ. Кроме того, Лайчак заявил, что ожидает в 2020 году новых шагов к мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
Обмен большой группы пленных в это праздничное время особенно важен. Семьи смогут воссоединиться и провести праздники вместе, —
передаётТАСС сообщение пресс-службы.
Политик также выразил надежду на то, что увидит больше позитивных шагов к восстановлению мира в регионе. Он заявил, что ОБСЕ готово оказывать поддержку в таких случаях.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в американском посольстве в Киеве оценили состоявшийся обмен пленными между Киевом и самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками.
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