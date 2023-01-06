В Норвегии выдвинули Столтенберга на соискание Нобелевской премии мира Норвежский депутат Тюрбинг-Гедде выдвинул Столтенберга на получение Нобелевской премии мира

Фото: imago-images.de/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Норвежский депутат Кристиан Тюбринг-Гедде выдвинул кандидатуру генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на соискание Нобелевской премии мира. На своей странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) парламентарий написал, что глава военно-политического блока заслуживает данную награду «в сложное для Альянса время».

Сегодня я выдвинул кандидатуру генерального секретаря Йенса Столтенберга на Нобелевскую премию мира. Столтенберг заслуживает награды за свою выдающуюся работу на посту генерального секретаря НАТО в трудное для Альянса время, — написал Тюбринг-Гедде.

Депутат объяснил свою точку зрения тем, что Столтенберг обеспечил поддержку Киева со стороны стран НАТО, при этом сразу дав понять, что Альянс не станет вступать в конфликт напрямую.

Тюрбинг-Гедде также назвал генсека «важнейшим связующим звеном между странами — членами НАТО». Норвежец включил в список заслуг Столтенберга и то, что он поспособствовал вступлению Швеции и Финляндии в Альянс.

Ранее спикер парламента Турции Мустафа Шентоп выдвинул кандидатуру президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира. По словам законодателя, поводом для этого стали усилия Эрдогана по урегулированию кризиса на Украине.