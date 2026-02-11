В Норвегии решили подготовиться к конфликту Россией Глава ВС Норвегии Кристофферсен заявил о риске конфликта с Россией

Россия может вступить в конфликт с Норвегией ради защиты своего ядерного потенциала, заявил в беседе с The Guardian глава ВС страны Эйрик Кристофферсен. По его словам, норвежские военные рассматривают такой сценарий и готовятся именно к нему.

Мы не исключаем <…> в рамках их плана по защите собственного ядерного потенциала, — сказал Кристофферсен.

Кроме того, главнокомандующий ВС Норвегии заявил, что Осло предлагает Москве создать горячую линию для военных ведомств. Он пояснил, что это позволило бы избежать недопонимания. Кристофферсен отметил, что Норвегия и Россия все еще поддерживают контакты. В частности, речь идет о диалогах в связи с поисково-спасательными операциями в Баренцевом море.

До этого глава логистической службы Вооруженных сил Норвегии Андреас Йернберг заявил, что королевство разослало тысячи писем гражданам, призывая их быть готовыми к возможной конфискации жилья и автомобилей в случае войны с Россией. По его словам, это крайняя мера, рассматриваемая на случай военного конфликта.