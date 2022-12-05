В Николаеве сообщили об изнасиловании двух девушек польскими наемниками РИА Новости: наемники из Польши изнасиловали двух девушек в Николаеве

Фото: Sadak Souici/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польские наемники изнасиловали в подконтрольном Киеву Николаеве двух местных девушек. Городская полиция возбуждать уголовные дела отказалась, сославшись на указание из Киева, сообщает РИА Новости со ссылкой на активиста николаевского подполья.

Подпольщик рассказал агентству, что полиция получила указание из Киева не замечать действия союзников, поскольку они воюют на стороне украинского режима. Польские наемники этим пользуются, пьют и беспредельничают в городе, добавил он.

Кстати, мы знаем о двух случаях изнасилования. Девчата потом вместе со своими родителями пошли в полицию, а там просто развели руками, сказали, что они наши защитники, союзники, ничего поделать не можем. Тем более из Киева дан указ закрывать глаза на все, что вытворяют эти польские твари, — рассказал собеседник агентства.

Ранее РИА Новости сообщило, что сводный отряд из сотрудников спецслужб и бойцов спецназа Польши прибыл в Марганец Днепропетровской области, чтобы выявлять горожан, которые помогают России. Польские силовики переодеты в украинскую форму, они не подчиняется военному командованию Украины, ими руководят напрямую из НАТО, добавили в агентстве.