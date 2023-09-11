В Нидерландах заявили о победе России над США и НАТО Нидерландский депутат де Грааф: Россия уже победила в конфликте с США и НАТО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия уже фактически победила в конфликте с США и НАТО, заявил в соцсети Twitter (Х) депутат парламента Нидерландов от партии «Форум за демократию» (FVD) и европарламентарий Марсель де Грааф. При этом он добавил, что Евросоюз во многом проиграл в противостоянии России и Альянса.

Фактически Россия уже является большим победителем в этом конфликте с США/НАТО: дедолларизация, расширение влияния России повсюду, кроме Запада, растущая экономика, устойчивость к западным санкциям, — отметил политик.

Он также указал, что на проигрыш Евросоюза указывают экономический спад, деиндустриализация, превращение сообщества в марионетку США и санкции, которые вредят Европе больше, чем России.

По словам де Граафа, итоги саммита G20 в Индии свидетельствуют о том, что «Запад утратил возможность принуждать остальной мир к подчинению»

Ранее российский сенатор Алексей Пушков назвал провальным визит американской делегации на саммит G20. Он отметил, что президент Джо Байден и американские дипломаты покинули Нью-Дели несолоно хлебавши, поскольку им пришлось одобрить декларацию, далекую от планов Вашингтона, и не удалось добиться выступления президента Украины Владимира Зеленского.