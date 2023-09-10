Пушков одной фразой оценил итог визита Байдена на G20 Пушков: Байден и американские дипломаты уехали из Нью-Дели не солоно хлебавши

Фото: Совет Федерации

Алексей Пушков

Президент США Джо Байден и американские дипломаты уехали из Нью-Дели не солоно хлебавши, такое мнение в своем Telegram-канале выразил член Совета Федерации Алексей Пушков. По его словам, визит Соединенных Штатов на G20 оказался провальным, поскольку им пришлось одобрить декларацию, далекую от планов Вашингтона, и не удалось добиться выступления президента Украины Владимира Зеленского.

Байдену и американским дипломатам пришлось уезжать из Нью-Дели не солоно хлебавши. У них не только не получилось добиться выступления на саммите Зеленского, но и пришлось дать добро на декларацию, которая очень далека от тех планов, с которыми они ехали на «двадцатку», — написал Пушков.

По его мнению, отсутствие консенсуса по украинскому кризису объясняется тем, что за прошедший год в этом вопросе Глобальный Юг еще больше отошел от Глобального Запада. Пушков подчеркнул, что принятая декларация «подтверждает и закрепляет факт неспособности западного альянса навязать свою позицию остальному миру».

Страны «Большой двадцатки» по итогам саммита приняли общую декларацию, где решили создать новую рабочую группу по защите прав женщин. Первое заседание группы планируется во время председательства Бразилии в G20 в 2024 году. Кроме того, лидеры стран G20 призвали к полному выполнению условий по зерновой сделке, в частности обеспечению поставок российских удобрений.

При этом Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что дипломаты G20 согласовали компромиссные формулировки по Украине. По словам собеседников агентства, выбранные в этом году формулировки схожи с теми, которые были озвучены в заявлении, принятом на прошлогодней встрече «Большой двадцатки» на Бали.

Мероприятие проходит в столице Индии 9–10 сентября, российскую делегацию на ней возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.