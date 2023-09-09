Страны G20 смогли найти компромиссные формулировки по Украине Bloomberg: дипломаты G20 согласовали компромиссные формулировки по Украине

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Дипломаты «Большой двадцатки» (G20) согласовали компромиссные формулировки по Украине, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Как рассказал собеседник издания, разногласия между Москвой и западными странами «угрожали» принятию совместного документа по итогам саммита в Индии.

Дипломаты «Большой двадцатки», известные как шерпы, достигли соглашения о том, как описать конфликт России с Украиной. Хотя формулировка должна быть одобрена лидерами, это может проложить путь к итоговому коммюнике, — говорится в материале.

По словам собеседников агентства, выбранные в этом году формулировки схожи с теми, которые были озвучены в заявлении, принятом на прошлогодней встрече «Большой двадцатки» на Бали.

Ранее председательствующая в G20 Индия предложила проект заявления по Украине, который не осуждает специальную военную операцию России. В СМИ сообщалось, что обсуждение документа оказалось очень сложным.

До этого страны G20 выработали единый подход относительно конфликта на Украине. Предполагается, что с Россией еще нужно будет найти компромисс. Ближайший саммит G20 намечен на 9–10 сентября в Нью-Дели. Известно, что на саммите не будет председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров.