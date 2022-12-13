В Нидерландах заявили о готовности разместить у себя «трибунал» по Украине Глава МИД Нидерландов Хукстра: «трибунал» по Украине можно открыть в Гааге

Фото: IMAGO/Giannis Panagopoulos/Global Look Press

Вопке Хукстра

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что разместить специальный «трибунал» по расследованию якобы имевших место «российских преступлений» на Украине можно на территории его страны. По словам министра, его можно открыть в Гааге, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Если есть необходимость в создании трибунала, то его можно открыть в Гааге, — подчеркнул Хукстра.

По его мнению, специальному «трибуналу» потребуется широкая международная политическая поддержка, а также финансирование.

При этом Хукстра указал, что специальный «трибунал» не должен вмешиваться в работу Международного уголовного суда (МУС), который занимается расследованием предполагаемых военных преступлений на Украине.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что инициативы по «трибуналу» по Украине или репарациям нелегитимны. По словам министра, если подобные решения будут приняты, то это будет дискредитация Генеральной ассамблеи ООН, ее репутации и функций.