Вспышку птичьего гриппа зафиксировали в Нидерландах

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Птичий грипп обнаружили на птицефабрике в голландском городе Синт-Уденроде. Чтобы предотвратить его распространение, будут уничтожены около 122 тысяч кур.

Речь может идти об опасной (высокопатогенной) разновидности заболевания. В радиусе 1 км находятся ещё две птицефабрики. Для предотвращения распространения вируса вся птица на этих фермах (около 122 тысяч кур) будет уничтожена, — цитирует ТАСС сообщение Министерства сельского хозяйства, природы и вопросов продовольствия Нидерландов.

На семи птицефабриках, которые находятся в радиусе 3 км от очага инфекции, кур будут регулярно тестировать на наличие этой инфекции. Для 26 ферм, расположенных в радиусе 10 км, наложен запрет на транспортировку птиц, яиц, навоза и подстилки.

Как писал NEWS.ru, в этот же день несколько человек в одном из южных регионов России заразились птичьим гриппом. Заболевание передалось семерым сотрудникам одной из птицефабрик. Все, кому был поставлен диагноз, чувствуют себя хорошо, отметила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Она добавила, что пока заболевание не может передаваться от человека к человеку. На этой же птицефабрике в декабре 2020 года среди поголовья птиц уже была зарегистрирована вспышка.

Ранее латвийские власти впервые зафиксировали случай высокопатогенного птичьего гриппа в стране. По данным Продовольственно-ветеринарной службы республики, инфекцию обнаружили у двух мёртвых лебедей в Юрмале. Министерство земледелия страны собирается ввести дополнительные меры биобезопасности на птицефермах по всему государству. Они включат ограничения прямых или косвенных контактов домашних птиц с дикими сородичами.