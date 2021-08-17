В Нидерландах сорвали ограбление музея

Посетители музея в Нидерландах сорвали кражу полотна под авторством Клоде Моне. Об этом сообщает CNN.

В 10:30 утра в пригороде Амстердама прозвучали выстрелы. Грабители ворвались в музей Заамса с целью украсть работу Клода Моне «Вурзаан и Вестерхем». Но сотрудники учреждения культуры и простые посетители помешали злоумышленникам и не допустили утери шедевра. Полиция Заамса сообщила, что в результате стрельбы жертв нет, полотно находится в мастерской, где его проверяют на возможные повреждения.

Ранее в национальной библиотеке Испании стало известно о пропаже трактата, написанного самим Галилео Галилеем. Во время очередной инвентаризации собрания библиотеки эксперт заметил подмену оригинального экспоната копией. Подлог был сделан в мае 2014 года. Руководство учреждения так долго не сообщало о происшествии, надеясь самим разобраться в проблеме и получить больше информации о потере. Бывший директор библиотеки Мар Эрнандес отрицает версию о том, что подмену заметили вскоре после пропажи оригинала.