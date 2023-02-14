В Нидерландах сообщили о перехвате российских самолетов над Польшей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-27

Размещенные в Польше нидерландские истребители F-35 поднимались в воздух во второй половине дня 13 февраля для наблюдения за российскими самолетами, приближавшимися к польскому воздушному пространству, сообщил телеканал Polsat со ссылкой на оперативное командование ВС Польши и Минобороны Нидерландов. Как отмечается, российские самолеты находились в международном воздушном пространстве, нарушения границ НАТО не произошло.

В Польше сработала нидерландская система быстрого реагирования из-за приближения к границам НАТО неопознанных самолетов со стороны Калининграда. Выяснилось, что это были три самолета: Ил-20 и два истребителя Су-27. Для их дистанционного сопровождения в воздух поднимались два истребителя F-35 ВВС Нидерландов, — сказано в сообщении.

Как пояснял генерал армии Владимир Михайлов, термин «перехват самолета» означает выход в ту же точку пространства, где он находится. Затем обычно истребители летят на безопасном расстоянии и следят, чтобы цель не нарушала границ.

Ранее агентство Yonhap сообщило, что два китайских и шесть российских военных самолетов вошли в зону ПВО Южной Кореи без предупреждения.

В ответ на это в Минобороны РФ заявили, что ВКС России и Китая провели совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, не нарушив воздушное пространство других стран. По его данным, мероприятие проводилось в рамках плана военного сотрудничества на 2022 год и не было направлено против третьих стран.