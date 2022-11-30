Минобороны: cамолеты России и Китая не нарушили пространство других стран

Фото: Министерство обороны РФ

ВКС России и Китая провели совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, не нарушив воздушное пространство других стран, сообщили в Минобороны РФ. Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95мс и Хун-6к пролетели над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. По информации военного ведомства, продолжительность полета составила восемь часов.

В ходе выполнения задач самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права. Нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено. По завершении совместного воздушного патрулирования всех задействованные в нем самолеты вернутся на аэродромы базирования, — сказано в сообщении министерства.

В ведомстве уточнили, что бомбардировщики сопровождали истребители Су-30см и Су-35с ВКС России. При этом в рамках совместной миссии российские воздушные средства приземлились на аэродроме КНР, а китайские — на авиабазе РФ.

Впервые в ходе совместного воздушного патрулирования выполнены посадки российских самолетов на аэродроме в Китайской Народной Республике и китайских самолетов — на аэродроме на территории Российской Федерации, — сказано в сообщении.

В Минобороны уточнили, что данное мероприятие проводилось в рамках плана военного сотрудничества на 2022 год. Миссия не была направлена против третьих стран.

Ранее агентство Yonhap сообщило, что два китайских и шесть российских военных самолетов вошли в зону ПВО Южной Кореи без предупреждения.