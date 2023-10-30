В Нидерландах рассказали, когда доставят F-16 для Украины Премьер Нидерландов Рютте: F-16 для Украины прибудут в Румынию через две недели

Фото: Airman 1st Class Albert Morel/Keystone Press Agency/Global Look Press

F-16

Предназначенные для Украины истребители F-16 прибудут в Румынию через две недели, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в Twitter (Х). Он добавил, что уже проинформировал об этом украинского президента Владимира Зеленского.

Я смог проинформировать президента Зеленского, что F-16, которыми Нидерланды пообещали усилить противовоздушную оборону Украины, прибудут в учебный центр в Румынии через две недели, — написал политик.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что украинские военнослужащие начнут использовать истребители F-16 в зоне боевых действий не раньше весны 2024 года. По его словам, именно весной страны Запада передадут Киеву боевые самолеты. Глава Пентагона подчеркнул, что некоторые американские специалисты уже приступили к переобучению украинских летчиков и техников наряду с инструкторами из Дании и Нидерландов.

Кроме того, министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что отправка F-16 из Брюсселя начнется лишь к 2025 году. По ее словам, поставка истребителей будет зависеть от получения новых F-35. Заявление прозвучало на фоне того, как страны НАТО обещали Украине скорую передачу истребителей F-16. Заместитель генсека Североатлантического альянса Мирча Джоанэ сообщил, что несколько членов организации готовы поставить Киеву оружие на десятки миллиардов долларов.