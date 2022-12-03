В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

В Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации страны. Кроме того, сирена прозвучала в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Карта отмечена красным в указанных областях. В сообщении министерства отмечается, что «воздушная тревога объявлена в 13:34».

По данным Telegram-канала украинского издания «Страна.ua», позже воздушную тревогу объявили в Сумской, Одесской, Николаевской и подконтрольной Киеву части Херсонской области.

С 10 октября Вооруженные силы России наносят удары по украинской критической инфраструктуре. Сегодня в Киеве, Одессе и Днепропетровске продолжают действовать экстренные отключения света.

29 ноября глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что в результате массированных ракетных ударов на Украине оказались поврежденными все тепло- и электростанции. Несмотря на это, по его словам, полного блэкаута в стране не случилось.