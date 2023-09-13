В НАТО высказались о возможном расширении за счет Армении «Известия»: НАТО не рассматривает вариант расширения Блока за счет Армении

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Североатлантический альянс не получал запросов от Армении на присоединение к НАТО, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление представителей военного блока. По их словам, в настоящее время НАТО не рассматривает возможность расширения Альянса за счет Еревана. Также в Блоке призвали не рассматривать предложения о вступлении от Европейского комитета по расширению НАТО как официальную позицию самого Альянса.

Господин Фелингер (Гюнтер Фелингер, руководитель комитета. — NEWS.ru) официально не имеет отношения к НАТО. Он не сотрудник НАТО, его взгляды и мнения — его собственные и не отражают точку зрения Альянса. А Европейский комитет по расширению НАТО, несмотря на название, не комитет или орган Альянса, — заявили представители блока.

Председатель Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер в соцсети Twitter (Х) ранее предложил Армении присоединиться к НАТО. Свое предложение он адресовал премьер-министру страны Николу Пашиняну. Представители Министерства иностранных дел республики же заявили, что речи о членстве Армении в НАТО не идет, однако страна намерена продолжить сотрудничество с Альянсом.

Турецкий дипломат Онур Оймен ранее заявил, что шансы Армении на вступление в НАТО очень низки. Это обусловлено возможным несогласием Анкары и некоторых других стран военного блока, обладающих правом вето. Оймен подчеркнул, что для принятия нового государства в НАТО необходимо согласие всех членов Блока.