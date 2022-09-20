В НАТО заявили, что не признают референдумы в ЛНР и ДНР Столтенберг: референдумы о присоединении ЛНР и ДНР к России не будут легитимными

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НАТО не признает легитимными готовящиеся референдумы о присоединении ЛНР и ДНР к России, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг. В своем Twitter-аккаунте он написал, что подобные процессы станут эскалацией конфликта на Украине. Столтенберг призвал международное сообщество к осуждению референдумов.

Фальшивые референдумы не имеют легитимности и не меняют характер конфликта на Украине. Это дальнейшая эскалация... Международное сообщество должно осудить это вопиющее нарушение международного права и усилить поддержку Украины, — заявил Столтенберг.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что результаты референдума в Донбассе о присоединении к России не будут признаны властями ФРГ. Он также посчитал, что РФ должна вывести войска с территории Украины. Шольц отметил, что у украинского государства есть право защищать свою независимость и целостность.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении ДНР в состав Российской Федерации в случае положительного решения по итогам референдума. По словам главы республики, народ Донбасса заслужил это.