https://static.news.ru/photo/c3549f80-53d8-11ea-9f08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maciej Luczniewski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украине необходимо обеспечить рост экономики в среднем на 6% ежегодно, чтобы достичь уровня Польши. С таким заявлением выступил постоянный представитель МВФ в Киеве Йоста Люнгман.

Это долгосрочный проект, невозможно завершить реформы в течение нескольких лет, — цитирует радио Sputnik слова эксперта.

По его словам, украинские власти должны поддерживать реформы 20 лет. ВВП должен быть в районе $30 тысяч по паритету покупательской способности. То есть валовой внутренний продукт должен расти на 6%.

Специалист напомнил, что есть вариант отката реформ с темпами роста до 1,5%. В нём нет рынка земли. При этом варианте население станет беднее на 20%.

Третий вариант подразумевает частичные реформы с ростом в 4%. Это сделает богаче только 20% населения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что оппозиция Украины продолжает борьбу с законопроектом о земельной реформе, который в ближайшее время может принять парламент страны. Однако шансов помешать этому у противников власти нет, заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. При этом, по его мнению, реформа может спровоцировать народные выступления, которые в перспективе способны привести и к свержению руководства государства.