Оппозиция Украины продолжает борьбу с законопроектом о земельной реформе, который в ближайшее может принять парламент страны. Однако шансов помешать этому у противников власти нет, заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. При этом, по его мнению, реформа может спровоцировать народные выступления, которые в перспективе способны привести и к свержению руководства государства. Ситуация в стране показывает: такие предупреждения не беспочвенны.

Некоторые СМИ уже истолковали слова Рабиновича как прямую угрозу нового «майдана» в адрес президента Украины Владимира Зеленского и правящей партии «Слуга народа». На самом деле оппозиционный депутат сказал лишь о том, что власть теоретически может быть свергнута — если на протесты против земельной реформы выйдет достаточное количество людей (по мнению политика, хватит ста тысяч человек).

Их (представителей правящей партии. — NEWS.ru) надо или вообще убирать, или им надо увидеть на улице людей, которые сказали бы следующее: «Дорогие „слуги“, ещё полшага в сторону продажи земли, и мы поменяем нашу власть». Меняли ж власть спокойно, и это считается даже народным волеизъявлением, героизмом, — подчеркнул он.

При этом, как отметил Рабинович, сам он против насильственной смены руководства страны. Симптоматично, что заявление депутата, обозначенное как «кулуарное» было растиражировано телеканалом «112 Украина». А он, как известно, принадлежит Тарасу Козаку, давнему политическому соратнику и бизнес-партнёру Виктора Медведчука, главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Очевидно, противники Зеленского, понимая бесперспективность парламентской борьбы, посылают сигнал своему электорату, чтобы решить судьбу земельной реформы вне Верховной рады.

Законопроект о снятии моратория на продажу земли на Украине был внесён в парламент ещё осенью прошлого года, а окончательно может быть принят уже в ближайшие дни, считает Рабинович. Реформу, предлагаемую Зеленским и поддерживающей его партией «Слуга народа», нельзя назвать популярной, хотя и о полном её неприятии украинским населением говорить не приходится. Согласно результатам социологического опроса, проведённого в ноябре, 67,7% респондентов считают , что вопрос снятия моратория на продажу земли должен быть вынесен на всенародный референдум. Если бы он состоялся, то против земельной реформы готовы были бы выступить 68,3% участников плебисцита.

Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Эксперты сходятся во мнении, что инициированное украинскими властями открытие рынка земли серьёзно ударит по фермерам и жителям сельской местности. Однако у Зеленского и «Слуги народа» есть свои доводы — достаточно веские на фоне экономических проблем страны. Проведение земельной реформы — один из эффективных способов в сжатые сроки пополнить госбюджет, из которого 40% только в прошлом году ушло на погашение внешних займов. Заграничные кредиторы Киева — Международный валютный фонд и Всемирный банк, в свою очередь, уже неоднократно настоятельно рекомендовали Украине снять мораторий. В противном случае страна может лишиться возможности получения новых денежных траншей.

В этих условиях законопроект, как и предупреждает Рабинович, наверняка всё же будет принят. А вот насколько серьёзная реакция со стороны населения за этим последует — пока предугадать сложно. Земельная реформа способна стать триггером для протестов, а затем к этой теме, в зависимости от действий Зеленского и «Слуги народа», может добавиться недовольство и по другим вопросам, подчеркнул в разговоре с NEWS.ru киевский политолог Алексей Якубин.

Заявление Рабиновича не беспочвенное. Потенциал для протеста действительно есть, особенно с учётом того, что почти все партии, кроме, собственно, «Слуги народа», в целом против реформы. И они готовы будут в случае обострения ситуации включиться в протестное движение с целью спровоцировать политический кризис. Алексей Якубин украинский политолог (Киев) украинский политолог (Киев)

По мнению аналитика, власти могли бы редуцировать напряжённость вокруг законопроекта, если бы действительно инициировали референдум по нему. Но многое будет зависеть и от динамики рейтинга Зеленского, поскольку правящая партия в любом случае ассоциируется с его фигурой. Если президенту удастся добиться прогресса по Донбассу, по социальной политике — в частности, относительно снижения тарифов, — это снизит риски, связанные с земельной реформой, заключает эксперт.