Оппозиция Украины продолжает борьбу с законопроектом о земельной реформе, который в ближайшее может принять парламент страны. Однако шансов помешать этому у противников власти нет, заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. При этом, по его мнению, реформа может спровоцировать народные выступления, которые в перспективе способны привести и к свержению руководства государства. Ситуация в стране показывает: такие предупреждения не беспочвенны.
Некоторые СМИ уже истолковали слова Рабиновича как прямую угрозу нового «майдана» в адрес президента Украины Владимира Зеленского и правящей партии «Слуга народа». На самом деле оппозиционный депутат
Их (представителей правящей партии. — NEWS.ru) надо или вообще убирать, или им надо увидеть на улице людей, которые сказали бы следующее: «Дорогие „слуги“, ещё полшага в сторону продажи земли, и мы поменяем нашу власть». Меняли ж власть спокойно, и это считается даже народным волеизъявлением, героизмом, — подчеркнул он.
При этом, как отметил Рабинович, сам он против насильственной смены руководства страны. Симптоматично, что заявление депутата, обозначенное как «кулуарное» было растиражировано телеканалом «112 Украина». А он, как известно, принадлежит Тарасу Козаку, давнему политическому соратнику и бизнес-партнёру Виктора Медведчука, главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Очевидно, противники Зеленского, понимая бесперспективность парламентской борьбы, посылают сигнал своему электорату, чтобы решить судьбу земельной реформы вне Верховной рады.
Законопроект о снятии моратория на продажу земли на Украине был внесён в парламент ещё осенью прошлого года, а окончательно может быть принят уже в ближайшие дни, считает Рабинович. Реформу, предлагаемую Зеленским и поддерживающей его партией «Слуга народа», нельзя назвать популярной, хотя и о полном её неприятии украинским населением говорить не приходится. Согласно результатам социологического опроса, проведённого в ноябре, 67,7% респондентов
Эксперты сходятся во мнении, что инициированное украинскими властями открытие рынка земли серьёзно ударит по фермерам и жителям сельской местности. Однако у Зеленского и «Слуги народа» есть свои доводы — достаточно веские на фоне экономических проблем страны. Проведение земельной реформы — один из эффективных способов в сжатые сроки пополнить госбюджет, из которого 40% только в прошлом году ушло на погашение внешних займов. Заграничные кредиторы Киева — Международный валютный фонд и Всемирный банк, в свою очередь, уже неоднократно настоятельно рекомендовали Украине снять мораторий. В противном случае страна может лишиться возможности получения новых денежных траншей.
В этих условиях законопроект, как и предупреждает Рабинович, наверняка всё же будет принят. А вот насколько серьёзная реакция со стороны населения за этим последует — пока предугадать сложно. Земельная реформа способна стать триггером для протестов, а затем к этой теме, в зависимости от действий Зеленского и «Слуги народа», может добавиться недовольство и по другим вопросам, подчеркнул в разговоре с NEWS.ru киевский политолог Алексей Якубин.
Заявление Рабиновича не беспочвенное. Потенциал для протеста действительно есть, особенно с учётом того, что почти все партии, кроме, собственно, «Слуги народа», в целом против реформы. И они готовы будут в случае обострения ситуации включиться в протестное движение с целью спровоцировать политический кризис.
По мнению аналитика, власти могли бы редуцировать напряжённость вокруг законопроекта, если бы действительно инициировали референдум по нему. Но многое будет зависеть и от динамики рейтинга Зеленского, поскольку правящая партия в любом случае ассоциируется с его фигурой. Если президенту удастся добиться прогресса по Донбассу, по социальной политике — в частности, относительно снижения тарифов, — это снизит риски, связанные с земельной реформой, заключает эксперт.
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