В МВД ЛНР рассказали, как будет проходить зачистка «Азота» Представитель МВД ЛНР пообещал не спешить с зачисткой территории «Азота»

Фото: Oleksii Kovalovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Химический холдинг «Азот»

Войска ЛНР будут проводить зачистку предприятия «Азот» в Северодонецке не спеша и с учетом ошибок, допущенных при взятии «Азовстали», заявил в эфире Первого канала помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев. По его словам, войска намерены перерезать боевикам все пути отступления, в том числе в сторону Лисичанска.

Мы не торопимся зачищать эту территорию, все ошибки, которые были на «Азовстали», будут учтены, и мы не спеша будем продвигаться. Они никуда не денутся, — сказал Киселев.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что войска уже зашли на территорию химкомбината «Азот», но о сроках его освобождения пока говорить преждевременно. По его словам, полностью выбить оттуда боевиков пока не получается и точное их количество неизвестно.