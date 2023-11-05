В море близ Сардинии нашли рекордный клад времен Римской империи Итальянские археологи нашли в море на Сардинии клад с древнеримскими монетами

Фото: Staff Photographer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Археологи обнаружили в море близ северо-восточного побережья итальянской Сардинии клад с монетами времен Древнего Рима, сообщает министерство культуры Италии. По словам специалистов, этот клад можно считать рекордным. Помимо денег, также были найдены стенки амфор африканского и восточного производства.

Как рассказали в министерстве культуры, морское дно скрывало, по предварительным подсчетам, от 30 до 50 тысяч бронзовых монет начала IV века нашей эры. Этот показатель гораздо больше клада из Великобритании — там в 2013 году нашли порядка 23 тысяч бронзовым монет Римской империи под названием «фоллис». О находке археологам сообщил мужчина, который при погружении увидел металлические предметы на небольшой глубине около берега.

Все монеты находятся в исключительном и редком состоянии сохранности. Только четыре штуки повреждены, хотя и читаемы. <...> Операции по реставрации и сохранению найденных монет и материалов позволят нам расширить и углубить наши знания о контексте находок, из которых еще можно получить много информации, — отметили в минкульте.

По типу чеканки ученые отнесли находки к периоду между 324 и 340 годами нашей эры. Такие монеты производились во всех монетных дворах Римской империи, за исключением Антиохии, Александрии и Карфагена.

Ранее стало известно, что группа греческих археологов обнаружила изображение Аякса — древнего героя времен Троянской войны. По его данным, оно хранилось в затонувшем здании, расположенном на острове Саламин к востоку от Афин. Специалисты считают, что возраст здания составляет примерно 1800 лет.

«Операции по реставрации и сохранению найденных монет и материалов позволят нам расширить и углубить наши знания о контексте находок, из которых еще можно получить много информации», — сообщило минкультуры