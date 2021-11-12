В Минобороны Украины пообещали разместить ракеты «Нептун» на южной границе

Министр обороны Украины Алексей Резников пообещал ускорить поступление украинских противокорабельных ракетных комплексов «Нептун» на боевое дежурство на южной границе. Об этом сообщает РИА Новости.

О планах создать ВМФ к 2035 году уже говорил глава государства Владимир Зеленский.

От себя лично сделаю всё от меня зависящее, чтобы в ближайшей перспективе данный комплекс заступил на боевое дежурство для защиты южных рубежей, — сказал Резников.

Ранее в субботу бывший глава Закарпатской обладминистрации, отставной генерал-лейтенант украинской милиции Геннадий Москаль назвал ряд регионов Украины, которые в скором времени могут перейти в состав России. По его мнению, это Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская, Одесская области.

Также внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович высказал предположение, что Россия нападёт на Украину на католическое Рождество, когда Запад будет на каникулах, а собраться и принимать решение будет очень сложно.