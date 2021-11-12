В офисе Зеленского предсказали дату «нападения» России на Украину

Россия нападёт на Украину на католическое Рождество, когда Запад будет на каникулах, а собраться и принимать решение будет очень сложно. Такое мнение высказал внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала Politeka. По его словам, в зоне риска в первую очередь окажется левобережная Украина.

Арестович заявил, что манёвры России и Белоруссии у границ с Евросоюзом представляют серьёзную опасность для Киева, поскольку своими действиями создают «отсечный фланг» от НАТО, в котором не смогут оперативно отреагировать на происходящее.

Я думаю, что реальные сроки — это католическое Рождество, когда Запад будет на каникулах, а собраться и принимать решение будет очень сложно. <...> Удар, скорее всего, будет сходящийся на Днепр. С Крыма на Энергодар, а с севера на Черкассы и на Днепр, — считает он.

Арестович также добавил, что целью «нападения» будет создание политического кризиса в Киеве, свержение Зеленского и формирование «марионеточного» правительства.

Накануне в рамках совместных учений российские и белорусские десантники высадились на полигоне под Гродно вблизи польской границы.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что провокационных действий со стороны Запада по нагнетанию напряжённости с Россией становится больше. По словам представителя Кремля, Москва будет страховать себя и «хеджировать риски».