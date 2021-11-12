Украинский генерал назвал регионы, которые могут присоединиться к России

Бывший глава Закарпатской обладминистрации, отставной генерал-лейтенант украинской милиции Геннадий Москаль назвал ряд регионов Украины, которые в скором времени могут перейти в состав России. Он не согласился с бытующим мнением киевских властей о том, что стране «всё хорошо, всё спокойно», заявив в эфире телеканала «Украина 24», что страна может в скором времени в очередной раз потерять территориальную целостность.

Под угрозой проекта «Новороссия» <...> — Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская, Одесская области, — сказал Москаль.

Генерал подчеркнул, что это регионы представляют опасность, так как в них сильны пророссийские настроения.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вероятность того, что Россия якобы готовит вторжение на Украину, явно преувеличена.Ранее об этом сообщили западные СМИ, в том числе и Bloomberg.

В частности, американские чиновники выразили опасения коллегам из Евросоюза в связи с тем, что Россия, по их сведениям, не исключает вероятности вторжения в соседнее государство. Однако российская сторона неоднократно опровергала подобные утверждения.