Путин назвал преувеличенной возможность войны с Украиной

Тревога из-за того, что Россия якобы готовит вторжение на Украину, явно преувеличена. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в своём интервью на телеканале «Россия 24».

Я вот этих алармистских заявлений не видел, но исхожу из того, что так оно и есть — что такие публикации были, — сказал Путин, отвечая на просьбу прокомментировать статьи зарубежных СМИ, которые анонсировали вторжение России на Украину.

Ранее Путин назвал незапланированные учения США в акватории Чёрного моря серьёзным вызовом для России. Глава государства также считает, что нецелесообразно проводить в ответ на учения НАТО в Чёрном море «свои манёвры там».

Ранее сообщалось. что Шестой флот ВМС США направил свой флагманский корабль Mount Whitney в Чёрное море для проведения совместных операций с силами НАТО. В российском МИД данную ситуацию назвали «игрой с огнём». Путин в телефонном разговоре с и. о. канцлера Германии Ангелой Меркель отметил дестабилизирующий и опасный характер провокационной активности США и ряда других стран НАТО в Чёрном море.