У Польши будут самые сильные сухопутные войска среди стран — членов НАТО. Их нужно создать для предотвращения возможной агрессии, заявил в интервью изданию Sieci глава Минобороны страны Мариуш Блащак.
Среди европейских стран НАТО у нас будут самые сильные сухопутные войска. Польская армия должна быть столь многочисленной и столь сильной, что само ее существование отпугнет агрессора, — сказал министр.
Он выразил уверенность, что в итоге в Польше будут самые сильные танковые войска и артиллерия во всей Европе. Блащак также не стал скрывать, что в Варшаве вероятным противником считают Россию.
Мы на линии фронта, у нас граница с Россией и на севере, и фактически, в военном отношении, со стороны Белоруссии, — отметил он.
Ранее бывший президент Польши Лех Валенса беседе с французским изданием Le Figaro предположил, что укротить Москву можно только двумя способами: первый — государственный переворот с полной сменой власти, второй — сокращение населения до 50 млн человек. Он упрекнул Запад в мягкой позиции по отношению к РФ.