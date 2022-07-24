В Минобороны Польши решили создать сильнейшие войска в НАТО Министр обороны Польши заявил о планах по созданию сильнейших сухопутных войск в НАТО

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У Польши будут самые сильные сухопутные войска среди стран — членов НАТО. Их нужно создать для предотвращения возможной агрессии, заявил в интервью изданию Sieci глава Минобороны страны Мариуш Блащак.

Среди европейских стран НАТО у нас будут самые сильные сухопутные войска. Польская армия должна быть столь многочисленной и столь сильной, что само ее существование отпугнет агрессора, — сказал министр.

Он выразил уверенность, что в итоге в Польше будут самые сильные танковые войска и артиллерия во всей Европе. Блащак также не стал скрывать, что в Варшаве вероятным противником считают Россию.

Мы на линии фронта, у нас граница с Россией и на севере, и фактически, в военном отношении, со стороны Белоруссии, — отметил он.

Ранее бывший президент Польши Лех Валенса беседе с французским изданием Le Figaro предположил, что укротить Москву можно только двумя способами: первый — государственный переворот с полной сменой власти, второй — сокращение населения до 50 млн человек. Он упрекнул Запад в мягкой позиции по отношению к РФ.