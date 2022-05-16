В МИД заявили, что Москва не оставит без ответа вступление Швеции в НАТО МИД РФ: Москва предпримет ответные шаги военно-технического характера после вступления Швеции в НАТО

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Ответ России на вступление Швеции в НАТО будет зависеть от перспектив размещения на шведской территории ударных систем вооружений альянса, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ. В любом случае, Москва будет вынуждена предпринять ответные шаги военно-технического характера, отмечают в ведомстве.

Российская Федерация будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз её национальной безопасности, — сообщили в МИД.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО cтанет очередной ошибкой с далеко идущими последствиями. По его мнению, безопасность Швеции и Финляндии после их вcтупления в НАТО не укрепится, а ситуация в мире радикально поменяется, с чем Роcсия мириться не будет.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал вступление Финляндии и Швеции в НАТО плохой идеей. Он добавил, что скандинавские страны оказывают «гостеприимное отношение к террористам», пускают их в парламент. Поэтому позитивно оценить данное решение Турция пока не может.