В МИД Румынии вызвали советника-посланника посольства РФ Советника-посланника посольства РФ Копнину вызвали в МИД Румынии из-за БПЛА

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Советника-посланника посольства РФ в Румынии Елену Копнину вызвали в МИД страны, выразив протест в связи с упавшими обломками БПЛА, сообщило внешнеполитическое ведомство Румынии. По информации министерства, которую приводит ТАСС, фрагменты беспилотника напоминают используемые Россией вооружения.

Государственный секретарь по стратегическим проблемам Юлиан Фота передал протест румынской стороны в связи с нарушением воздушного пространства Румынии после обнаружения на территории страны <...> фрагментов беспилотника, — говорится в сообщении.

Государственный секретарь потребовал от российской стороны «прекратить атаки против украинского населения и инфраструктуры, в том числе те, которые угрожают любым образом безопасности румынских граждан в регионе».

Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис опроверг сообщения о том, что на территории страны упали и взорвались российские беспилотники. До этого информацию о падении дронов распространил представитель МИД Украины Олег Николенко. Президент отметил, что в Румынии осуществляется полный контроль над национальным пространством.

До этого Минобороны Румынии также опровергло информацию о падении российских беспилотников. В ведомстве подчеркнули, что Россия никогда не создавала военной угрозы для их территории или территориальных вод. В оборонном ведомстве заверили, что тщательно следят за ситуацией с беспилотниками в воздушном пространстве.