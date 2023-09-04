Минобороны Румынии опровергло заявления Киева об атаке российских дронов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны Румынии опровергло заявление украинского дипломата о том, что на территории страны упали российские беспилотники, сообщается на сайте военного ведомства. Ранее представитель МИД Украины Олега Николенко написал в соцсетях, что в ночь на 4 сентября в Румынии потерпели крушение и взорвались дроны РФ.

Министерство национальной обороны категорически опровергает информацию в публичном пространстве о так называемой ситуации, произошедшей в ночь с 3 на 4 сентября, когда российские беспилотники якобы упали на территорию Румынии, — говорится в пресс-релизе.

В Минобороны Румынии подчеркнули, что Россия никогда не создавала военной угрозы для их территории или территориальных вод. В оборонном ведомстве заверили, что тщательно следят за ситуацией с беспилотниками в воздушном пространстве. При этом в МО Румынии назвали действия РФ на Украине неоправданными и противоречащими нормам международного права.

Пресс-секретарь украинского МИД ранее распространил информацию о российских БПЛА, якобы упавших в Румынии ночью 4 сентября во время атаки в районе порта Измаила. Кроме того, представитель погранслужбы Украины Андрей Демченко утверждал, что падение и детонацию двух беспилотников в Румынии зафиксировали украинские пограничники, которые несли службу в районе порта. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 3 сентября дроны ВКС нанесли групповой удар по хранилищам топлива для снабжения украинской армии в порту Рени Одесской области. В МО РФ заявили, что цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены.