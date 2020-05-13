В МИД Польши назвали упрощением позицию ФРГ о виновнике Второй мировой

https://static.news.ru/photo/7d2c0e40-951d-11ea-bb9f-fa163e074e61_660.jpg Здание МИД Польши Фото: Adrian Grycuk/CC BY-SA 3.0 pl/Wikimedia

Представители МИД Польши в разговоре с российскими журналистами заявили, что позиция Германии в вопросе о виновнике Второй мировой войны носит упрощённый характер.

Слова о единоличной вине нацистов, подчеркнули во внешнеполитическом польском ведомстве, не снимают с СССР ответственности за пакт Молотова — Риббентропа. Также в МИД обвинили Германию и Советский Союз в разделении Европы на сферы влияния.

Как отметили в польском ведомстве, позиция ФРГ — это упрощение, которое демонстрирует ответственность нацистов, но не стремится раскрыть исторические и политические детали.

Большинство историков, тщательно исследовавших документы, согласны, что в отсутствие принятия пакта Молотова — Риббентропа и его секретного протокола война бы не началась, — приводит РБК сообщение польского МИД.

Как ранее писал NEWS.ru, министр иностранных дел Германии Хайко Маас в совместной статье с историком Андресом Виршингом назвал национал-социалистический режим Адольфа Гитлера единственным виновником начала Второй мировой войны.

Авторы указали на «попытки бесстыдным образом переписать историю», предпринимаемые в Польше, Прибалтике и некоторых странах Восточной и Центральной Европы.