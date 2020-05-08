Глава немецкого МИД назвал нацистов единственными виновниками войны

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в совместной статье с историком Андресом Виршингом назвал национал-социалистический режим Адольфа Гитлера единственным виновником начала Второй мировой войны.
Авторы указали на «попытки бесстыдным образом переписать историю», предпринимаемые в Польше, Прибалтике и некоторых странах Восточной и Центральной Европы.
Это требует от нас ясной позиции, которая, собственно говоря, вообще не нужна в свете непреложного исторического факта — только одна Германия нападением на Польшу развязала Вторую мировую войну, — цитирует РИА Новости статью Мааса и Виршинга.
Глава немецкого дипведомства и директор Института современной истории назвали безоговорочную капитуляцию 8 мая 1945 года платой народа Германии за неспособность самостоятельно свергнуть нацистский режим.
Как писал NEWS.ru, немецкие политики раскритиковали депутата бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии», который назвал 8 мая «днём абсолютного поражения Германии».