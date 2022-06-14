В МИД Литвы оценили идею об отказе от признания независимости страны Глава МИД Ландсбергис: в Литве опасаются документа об отказе от признания независимости

Фото: IMAGO/Janine Schmitz/photothek.de/Global Look Press

Габриэлюс Ландсбергис

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что в Вильнюсе всерьёз опасается внесённого в Госдуму законопроекта об отказе от признания независимости Литвы. Документ в интервью Foreign Policy он назвал угрозой.

Я бы назвал это угрозой, прямой угрозой для Литвы, и мы воспринимаем все эти угрозы всерьёз, — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что инициативу российского депутата Евгения Фёдорова в Литве восприняли «с повышенным вниманием», хотя она исходила не от высших должностных лиц.

Мы очень серьёзно относимся ко всему, что заявляют в Москве, — пояснил Ландсбергис.

Ранее стало известно, что депутат Евгений Фёдоров прокомментировал NEWS.ru свой законопроект об отмене постановления Госсовета СССР о признании независимости Литовcкой Республики. Парламентарий пояснил, что в случае принятия инициативы встанет вопрос о законности нахождения республики в составе НАТО.